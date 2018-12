Hannover (dpa) - Eine Weihnachtsfeier der Polizei ist in Niedersachsen aus dem Ruder gelaufen. «Die Vorfälle haben für Betroffenheit gesorgt und werden jetzt untersucht», sagte Polizeisprecher Karsten Wolff von der Zentralen Polizeidirektion in Hannover auf Anfrage. Bei der Weihnachtsfeier Mitte Dezember gab es demnach mehrere Zwischenfälle mit betrunkenen Beamten, eine Verletzte und eine Diebstahlanzeige. Zuerst hatte der NDR berichtet. «Das haben wir so noch bei keiner Weihnachtsfeier erlebt», sagte Wolff.