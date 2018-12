Kandel (dpa) - Ein Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf die 15-jährige Mia in Kandel hat der Ort in Rheinland-Pfalz mit einer stillen Zusammenkunft in einer Kirche des Mädchens gedacht. Zahlreiche Bürger entzündeten Kerzen und verharrten stumm. Jedoch wurde erneut die oft gespannte Lage in der Gemeinde deutlich. Teilnehmer eines «Trauermarschs» gingen durch den Ort. Dazu hatte ein Bündnis aufgerufen, das in den vergangenen Monaten in Kandel wiederholt etwa gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung protestiert hatte.