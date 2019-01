Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer hat im Fall der veröffentlichten Daten von Politikern und Prominenten eine umfangreiche Information der Öffentlichkeit angekündigt. Er werde sich am Montag noch einmal mit den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik und des Bundeskriminalamtes zusammensetzen und rechne damit, «spätestens Mitte der Woche ausführlich zu informieren», sagte Seehofer der «Süddeutschen Zeitung». «Die Öffentlichkeit wird alles erfahren, was ich weiß», sagte Seehofer der Zeitung.