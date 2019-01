Berlin (dpa) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich mit ihrem unterlegenen Gegenkandidaten im Kampf um den Parteivorsitz, Friedrich Merz, auf seine Einbindung in die Parteiarbeit geeinigt. Eine CDU-Sprecherin bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Welt». Demnach soll Merz Mitglied der bereits bestehenden CDU-Expertenkommission zur sozialen Marktwirtschaft werden und an führender Stelle den Themenbereich «Zukunft der transatlantischen Beziehungen» begleiten. Außerdem soll er an der Erstellung des neuen CDU-Grundsatzprogramms mitwirken.