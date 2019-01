Maranello (dpa) - Ferrari hat Rennfahrer Mick Schumacher für seine Nachwuchs-Akademie verpflichtet. Der Sohn von Formel-1-Rekordchampion Michael Schumacher hat einen Vertrag unterschrieben und wird vor der neuen Motorsport-Saison an einem Testprogramm teilnehmen. Der 19 Jahre alte Mick Schumacher hatte die Formel-3-Europameisterschaft gewonnen. In diesem Jahr steigt er in die Formel 2 auf und fährt dort weiter für den Prema-Rennstall. Vater Michael hatte einst fünf seiner sieben WM-Titel in der Formel 1 im Ferrari-Cockpit gewonnen.