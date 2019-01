Goslar (dpa) – In Goslar wird heute der Deutsche Verkehrsgerichtstag offiziell eröffnet. Themen sind in diesem Jahr unter anderem das neue Punktesystem für Verkehrsverstöße, Lastwagen- und Busunfälle, die strafrechtlichen Folgen des autonomen Fahrens, Dieselfahrverbote und Alkohol am Steuer. Am Verkehrsgerichtstag nehmen rund 2000 Verkehrsexperten aus Justiz, Hochschulen, Verbänden, Unternehmen, Ministerien und Behörden teil. Der Kongress endet morgen mit Empfehlungen an den Gesetzgeber.