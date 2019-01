Málaga (dpa) - Julen ist tot, und ganz Spanien trauert. Fast zwei Wochen lang hatten Hunderte Einsatzkräfte unermüdlich gearbeitet, um den zweijährigen Jungen aus einem tiefen Brunnenschacht in dem Ort Totalán zu bergen. Nun gelang es ihnen endlich, zu dem Kind vorzudringen. Aber sie konnten nur noch seine Leiche bergen. Nach tagelangen Bohrungen wurde der Junge in einer Tiefe von mehr als 70 Metern gefunden, wie das spanische Fernsehen berichtete. Der Kleine war bei einem Ausflug mit seiner Familie in das Loch gefallen. Der Brunnen wurde nach Behördenangaben ohne Genehmigung gegraben.