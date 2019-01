Berlin (dpa) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will, dass mehr Frauen in den Parlamenten vertreten sind. Auch ihre Partei müsse hier noch «ihre Hausaufgaben machen», sagte sie in einem am Donnerstag in Teilen vorab veröffentlichten Gespräch mit der Zeitschrift «Emma». Brandenburg hatte als erstes Bundesland ein Gesetz beschlossen, das von Parteien bei Landtagswahlen gleich viele Frauen und Männer als Kandidaten verlangt. Die Oppositionsfraktionen von CDU und AfD stimmten gegen das Gesetz.