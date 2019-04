«Welt»: Drogendelikte in Deutschland nehmen weiter zu

Berlin (dpa) - Die Zahl der Drogendelikte in Deutschland ist nach Informationen der «Welt» erneut gestiegen. Im vergangenen Jahr seien gut 350 000 solcher Straftaten gezählt worden, berichtet die Zeitung unter Berufung auf die Kriminalstatistik, die ihr vorab vorliege und an diesem Dienstag von Innenminister Horst Seehofer vorgestellt wird. Bei den Rauschgiftdelikten gebe es somit einen Anstieg von 6,1 Prozent. Im Jahr 2017 waren mehr als 330 000 Fälle registriert worden - schon damals gab es eine Zunahme, und zwar im siebten Jahr in Folge.