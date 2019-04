Boeing-Chef räumt Probleme mit Steuerungssoftware ein

Chicago (dpa) - Nach zwei Abstürzen von Boeings Flugzeugtyp 737 Max 8 in weniger als einem halben Jahr hat Vorstandschef Dennis Muilenburg so deutlich wie noch nie Probleme mit der Steuerungssoftware MCAS eingeräumt. Es scheine nach dem vorläufigen Ermittlungsbericht zum Absturz in Äthiopien, als ob das Programm durch falsche Sensordaten unnötigerweise eingeschaltet worden sei. Das dringend erwartete MCAS-Update werde sicherstellen, dass Unfälle wie in Äthiopien und Indonesien «nie wieder passieren», erklärte Muilenburg. Bislang hatte Boeing bestritten, dass die Software ein Sicherheitsrisiko darstellt.

Von dpa