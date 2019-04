Wikileaks: Assange droht Botschaftsverweis

London (dpa) - Der seit Jahren in Ecuadors Botschaft in London festsitzende Wikileaks-Gründer Julian Assange könnte bald aus der Landesvertretung hinausgeworfen und festgenommen werden. Wikileaks twitterte unter Berufung auf «eine hochrangige Quelle innerhalb des ecuadorianischen Staates», Assange werde «binnen Stunden oder Tagen» der Botschaft verwiesen werden. Assange hatte sich im Juni 2012 in die Botschaft geflüchtet, um seiner Festnahme und Auslieferung nach Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen zu entgehen.

Von dpa