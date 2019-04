Berichte: Suche nach Brexit-Kompromissen bislang vergeblich

London (dpa) – Bei der Suche nach einem Brexit-Kompromiss zwischen der Regierung und der Labour-Opposition zeichnet sich nach Medienberichten noch keine konkrete Lösung ab. In der konservativen Regierungspartei wird die Kritik an Premierministerin May wegen ihrer Zusammenarbeit mit Labour-Chef Corbyn immer lauter. Auch bei Labour rumort es: Eine Gruppe von Abgeordneten forderte Corbyn am Donnerstag auf, kein zweites Referendum über den EU-Ausstieg zu unterstützen. Die Gespräche sollen heute fortgesetzt werden.

Von dpa