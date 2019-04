Günther Jauch und Tim Raue eröffnen Restaurant in Potsdam

Potsdam (dpa) - TV-Moderator Günther Jauch und der Berliner Spitzenkoch Tim Raue eröffnen in der Potsdamer Villa Kellermann ein Restaurant. Jauch hatte die legendäre Villa schräg gegenüber dem Schloss Cecilienhof vor drei Jahren gekauft und lässt sie derzeit denkmalgerecht sanieren. Bis zum Herbst sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die im Jahr 1914 errichtete Villa Kellermann am Heiligen See ist nach dem Schriftsteller Bernhard Kellermann benannt, der vor allem für seinen Roman «Der Tunnel» bekannt ist.