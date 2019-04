Vier Verschüttete nach Lawinenabgängen in Tirol gerettet

Sölden (dpa) - Zwei Lawinen haben in Tirol in Österreich vier Menschen mitgerissen. Alle konnten nach Polizeiangaben aber unverletzt gerettet werden. Die erste Lawine ging bei Sölden im Ötztal nieder. Ein Mensch war betroffen, konnte sich nach Polizeiangaben aber befreien und blieb unverletzt. Gegen Mittag ging in Kals am Großglockner eine zweite Lawine ab, die drei Personen verschüttete. Auch sie wurden innerhalb von Minuten geborgen. Woher die Betroffenen stammten, teilte die Polizei nicht mit.

Von dpa