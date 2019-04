Greta Thunberg am Karfreitag in Rom

Berlin (dpa) - Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg will am kommenden Freitag an einem Schulstreik in Rom teilnehmen. «Ich weiß, dass das ein Feiertag ist, aber weil die Klimakrise nicht in Urlaub geht, werden wir das auch nicht tun», schrieb die 16-Jährige auf Twitter. Sie sei auf dem Weg mit dem Zug zum EU-Parlament, zum italienischen Senat, dem Vatikan und dem Abgeordnetenhaus, schrieb sie zu einem Foto, das sie auf einem schwedischen Bahnsteig zeigt.