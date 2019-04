Schuss aus der Windeltasche - Vater und Tochter verletzt

Washington (dpa) - Durch einen unbeabsichtigt ausgelösten Schuss aus einer Pistole in einer Windeltasche sind ein Vater und seine Tochter im US-Staat Alabama verletzt worden. Der Mann wollte auf einem Parkplatz seiner Tochter auf dem Rücksitz seines Autos die Windel wechseln. Er griff in die Windeltasche, als sich der Schuss aus der darin versteckten Waffe löste, berichtet CNN. Die Kugel traf das Bein des Mannes, das Bein des Kleinkindes und drang schließlich in den Brustkorb des Vaters ein. Der Gesundheitszustand des Mädchens ist stabil, die Verletzungen des Vaters sind wohl lebensbedrohlich.

Von dpa