Sinsheim (dpa) - 1899 Hoffenheim hat im Kampf um die erneute Teilnahme an der Champions League einen Rückschlag erlitten. Gegen den VfL Wolfsburg unterlagen die Kraichgauer in der Fußball-Bundesliga daheim mit 1:4 und verpassten den Sprung auf Tabellenplatz fünf. Der VfL Wolfsburg hat als Achter damit wieder gute Chancen auf den Einzug in die Europa League.

Von dpa