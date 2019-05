Minderjährige in Iran und Saudi-Arabien hingerichtet

Genf (dpa) - Im Iran sind nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros zwei 17-jährige Teenager ohne fairen Prozess hingerichtet worden. «Ich bin entsetzt», teilte die UN-Menschenrechtschefin Michelle Bachelet in Genf mit. Den Jungen wurde Raub und Vergewaltigung vorgeworfen. Das Kinderhilfswerk Unicef berichtete zugleich, in Saudi-Arabien seien ebenfalls drei Minderjährige hingerichtet worden. Das Urteil sei am 23. April vollstreckt worden. «Das ist ein klarer Verstoß gegen Kinderrechte, erklärte Unicef.