Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Clans

Köln (dpa) - Fehden zwischen verfeindeten Familien sind an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen eskaliert. Es gab Verletzte und Festnahmen. In zwei Fällen in Unna und Kamen verfolgten Angehörige eines Clans Mitglieder einer gegnerischen Familie mit Autos und bedrohten sie. Die beiden Fälle ereigneten sich gestern zeitlich parallel, wie die Polizei heute sagte. In Köln gerieten zwei Großfamilien aneinandergeraten. Die Polizei nahm bei den Einsätzen sechs Beteiligte fest. Zudem wurden Fahrzeuge und Waffen sichergestellt.

Von dpa