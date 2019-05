BER: Zuständiger Landrat hat «Magengrummeln»

Schönefeld (dpa) - Berichte über Baumängel im Terminal des neuen Hauptstadtflughafens machen den zuständigen Landrat skeptisch, was die geplante Eröffnung im Oktober 2020 angeht. «Ich habe Magengrummeln», sagte Stephan Loge im ARD-Magazin «Kontraste». Der SPD-Politiker erinnerte an frühere geplatzte Eröffnungstermine: «Wir haben da so ein bisschen Déjà-vus.» Seit einigen Wochen gibt es Berichte, nach denen auch der Termin 2020 bedroht wäre, wenn es für bestimmte Dübel im Terminal keine Einzelfallzulassung gebe.

Von dpa