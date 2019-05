Autofahrer fährt in Fußgängergruppe - 21-Jähriger tot

Sachsenheim (dpa) - Ein Autofahrer hat in der Nacht vier Fußgänger an einer Landstraße in Baden-Württemberg erfasst und einen 21-Jährigen tödlich verletzt. Der Fahrer flüchtete. Die Polizei sprach von einem Unfall und sucht nach dem Fahrer. Die Fußgängergruppe lief am Rand einer Landstraße bei Sachsenheim, als das Auto sie von hinten erfasste. Der 21-Jährige wurde durch die Luft und gegen einen Metallzaun geschleudert. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Seine Begleiter, zwei Frauen und ein Mann im Alter von 22, 26 und 27 Jahren, kamen verletzt ins Krankenhaus.

Von dpa