Busfahrerin stirbt bei Unfall in Bayern

Taufkirchen (dpa) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Taufkirchen bei München ist die 48 Jahre alte Fahrerin eines Busses getötet worden. Das Auto und der Bus krachten am Abend auf einer Kreuzung zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die 48-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Fahrgäste waren zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Bus. Rettungskräfte brachten den 28 Jahre alten Fahrer des Autos und seinen 27 Jahre alten Beifahrer verletzt in ein Krankenhaus.

Von dpa