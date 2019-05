Dokumentation über Borussia Dortmund bei Amazon Prime

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund verspricht einen ungewöhnlichen Blick hinter die eigenen Kulissen: In einer Dokumentation beim Streaming-Service Amazon Prime Video bekommen die Fans vom 9. August an Bilder und Interviews über die Saison des Vizemeisters zu sehen. Die Kamera sei so nah wie nie zuvor überall dabei - in der Kabine und auch bei den Spielern privat, hieß es vom BVB. Regie führte Aljoscha Pause. Neben der aktuellen Saison soll auch die Zeit unter Ottmar Hitzfeld, Jürgen Klopp und Matthias Sammer thematisiert werden.

Von dpa