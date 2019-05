Flixtrain fährt nun auch zwischen Berlin und Köln

Berlin (dpa) - Der Fernzuganbieter Flixtrain hat seine dritte Verbindung in Deutschland in Betrieb genommen, zwischen Berlin und Köln. Unterwegs hält der Zug in Wolfsburg, Hannover, Essen, Duisburg, Düsseldorf, Dortmund und Bielefeld. Ab 6. Juni soll ein zweiter Zug auf der Strecke fahren. In Deutschland ist Flixtrain - eine Marke des Flixbus-Betreibers Flixmobility - im Fernverkehr der einzige Konkurrent der Deutschen Bahn. Seit gut einem Jahr sind zwei Flixtrain-Strecken im Regelbetrieb: Berlin-Stuttgart und Köln-Hamburg.

Von dpa