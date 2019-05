Kramp-Karrenbauer sieht neues Anti-Groko-Video gelassen

München (dpa) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht die neue Kritik an der Bundesregierung in einem Youtube-Video gelassen. «Es ist eine Meinungsäußerung in den letzten Tagen des Wahlkampfes wie andere Meinungsäußerungen auch», sagte sie. Nach einem Anti-CDU-Video des Youtubers Rezo Anfang der Woche tauchte ein neues Video auf dessen Kanal auf. Darin heißt es: «Wählt nicht die CDU/CSU, wählt nicht die SPD. Wählt auch keine andere Partei, die so wenig im Sinne von Logik und der Wissenschaft handelt und (...) unsere Zukunft zerstört.» Angehängt ist eine Liste von mehr als 70 Unterzeichnern.

Von dpa