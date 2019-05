Gabriel kandidiert nicht wieder für den Bundestag

Berlin (dpa) - Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel will bei der nächsten Wahl nicht erneut für den Bundestag kandidieren. «Ich werde 2021 gewiss nicht noch einmal antreten», sagte er in der ARD-Sendung «Anne Will». Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet, Gabriel habe bereits Anfang Mai die drei Vorsitzenden seiner SPD-Kreisverbände in Niedersachsen über seine Entscheidung unterrichtet. Gabriel sagte, er habe seiner Partei rechtzeitig die Möglichkeit geben wollen, einen Nachfolger in seinem Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel zu finden.

Von dpa