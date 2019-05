Erstmals dieses Jahr wird es über 30 Grad warm

Offenbach (dpa) - Am Wochenende wird es in Deutschland zum ersten Mal in diesem Jahr über 30 Grad warm. Hoch «Pia» bringt in den nächsten Tagen sonniges und heißes Wetter ins Land, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Die Regenjacke könne man meist zu Hause lassen und stattdessen die Badehose einpacken. Selbst im Norden zeige sich nach dem durchwachsenen Wetter heute häufig die Sonne, es bleibe meist trocken. Nur im Südosten bildeten sich Quellwolken und es könne örtlich gewittern. Mit dem Umschwung auf heißes Wetter legt das Wetter eine Art Punktlandung zum meteorologischen Sommeranfang hin.

