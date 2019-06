CDU und FDP in Bremen versprechen Grünen mehr Klimaschutz

Bremen (dpa) - CDU und FDP in Bremen wollen den Grünen in der Klimapolitik weit entgegenkommen, damit die Ökopartei ein Regierungsbündnis mit ihnen schmiedet. Eine Abgabe auf den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid sei nötig, sagte CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder. «Wir denken tatsächlich ein bisschen anders als die Bundes-CDU.» Auf der Suche nach einer neuen Landesregierung berieten heute - gut eine Woche nach Wahl - die Parteien erstmals in den möglichen Dreierbündnissen Schwarz-Grün-Gelb und Rot-Rot-Grün.