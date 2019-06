Ermittler: Kasseler Regierungspräsident wurde erschossen

Kassel (dpa) - Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ist an einem Schuss in den Kopf gestorben. Dieser sei von einer Kurzwaffe aus der Nähe abgefeuert worden, teilten Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Kassel auf einer Pressekonferenz mit. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben sich keine Hinweise auf einen Suizid ergeben, sie geht daher von einem Tötungsdelikt aus und ermittelt gegen Unbekannt. Ermittelt werde mit Hochdruck in alle Richtungen. «Wir haben noch keine Hinweise auf Täter und vor allem noch nichts zum Motiv», sagte LKA-Chefin Sabine Thurau.

Von dpa