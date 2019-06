Zinshoffnungen verschaffen dem Dax Auftrieb

Frankfurt/Main (dpa) - In der Hoffnung auf sinkende Zinsen haben sich am Dienstag Schnäppchenjäger auf den deutschen Aktienmarkt getraut. Der Dax begann mit Verlusten, drehte aber rasch wieder ins Plus und baute die Gewinne anschließend aus. Am Ende stand für den Leitindex ein Aufschlag von 1,51 Prozent auf 11 971,17 Punkte zu Buche. Ein Euro bewegte sich kaum, er kostete zuletzt 1,1240 US-Dollar.

Von dpa