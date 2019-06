Göring-Eckardt für nationalen Klimafonds

Berlin (dpa) - Die Vorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, hat sich für die Schaffung eines Fonds für nationale Klimaprojekte ausgesprochen. «Wir stehen mit der Klimakrise vor einer Generationenaufgabe. Im Vergleich zur deutschen Einheit sogar noch größer, weil man weniger Zeit habe und schneller massive Investitionen brauche, so Göring-Eckardt in der «Bild am Sonntag». Ihre Fraktion werde in den kommenden Wochen ein Finanzierungskonzept vorlegen, heißt es.

Von dpa