Fußball-Frauen treffen im WM-Achtelfinale auf Nigeria

Le Havre (dpa) - Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich am Samstag auf Nigeria. Das steht jetzt nach dem Abschluss der kompletten Vorrunde fest. Die USA sicherten sich mit einem 2:0-Sieg in Le Havre gegen Schweden den Sieg in der Gruppe F. Damit kann die deutsche Mannschaft im Fall eines Weiterkommens frühestens im Finale auf Titelverteidiger USA treffen.

Von dpa