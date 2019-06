Mindestens sieben Tote bei Verkehrsunfall in den USA

Randolph (dpa) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinlastwagen und mehreren Motorrädern sind im US-Staat New Hampshire mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen seien bei dem Ort Randolph auf der Route 2 verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Motorräder und der Lastwagen seien in entgegengesetzte Richtungen gefahren, als es zur Kollision kam. Über die Ursache des Zusammenstoßes gab es zunächst keine Informationen.