USA beantragen wegen Iran Sitzung von UN-Sicherheitsrat

New York (dpa) - Die Vereinigten Staaten haben nach ihrem gestoppten Angriff auf den Iran eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt. Die Beratungen zu den «letzten Entwicklungen in Bezug auf den Iran» sollen am Montag hinter verschlossenen Türen stattfinden, verlautete aus Diplomatenkreisen. Nach steigenden Spannungen wegen einer durch Teheran abgeschossenen US-Drohne hatte Präsident Donald Trump einen Militärschlag gegen den Iran am Donnerstagabend eigenen Angaben zufolge in letzter Minute abgeblasen.

Von dpa