Ex-Turnstar Hambüchen und Freundin haben sich getrennt

Berlin (dpa) - Ex-Turnstar Fabian Hambüchen und seine Freundin Nina haben sich getrennt. «Es hat am Ende leider nicht gepasst. Aber wir hatten eine schöne Zeit», sagte der Reck-Olympiasieger von 2016 der «Bild». Demnach waren der 31-Jährige und die 21 Jahre alte Sportstudentin aus Köln etwas über ein Jahr zusammen. Erstmals öffentlich gezeigt hatte Hambüchen die Frau an seiner Seite im November beim SportpresseBall in Frankfurt am Main.

Von dpa