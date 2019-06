Frankreichs Macron sieht Fortschritte im EU-Postenpoker

Osaka (dpa) - Der französische Präsident Emmanuel Macron sieht bei den schwierigen Verhandlungen über die Neubesetzung von EU-Spitzenposten Fortschritte. «Ich denke, die Sache kommt voran», sagte er nach Gesprächen am Rande des G20-Gipfels in Osaka. Ob es im Kreis aller 28 Mitgliedstaaten Konsens oder zumindest eine klare Mehrheit für eine Lösung gebe, werde man aber erst am Sonntagabend beim EU-Sondergipfel in Brüssel sehen. Bei dem kniffligen Personalpaket geht es um die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sowie um vier weitere Spitzenposten.

Von dpa