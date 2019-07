Waldbrand wieder näher an Alt Jabel herangerückt

Lübtheen (dpa) - Im Kampf gegen den Waldbrand in Südwestmecklenburg konzentrieren sich die Einsatzkräfte auf den einzigen noch evakuierten Ort Alt Jabel. Glutnester haben sich in dem dort besonders trockenen Boden festgesetzt. Das Feuer rückte in der Nacht wieder etwas näher an den Ort heran, bis auf rund 300 Meter. Der Landrat hatte die Zurückdrängung des Feuers auf mindestens 1000 Meter vom Ort zur Bedingung für die Rückkehr der Bewohner gemacht. Für drei andere Dörfer war gestern die Sperrung aufgehoben worden.

Von dpa