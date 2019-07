Trump über Internierungslager: «Viele wirklich gut»

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat die umstrittenen Internierungslager für Migranten an der Grenze zu Mexiko erneut gegen Kritik verteidigt. Viele von ihnen, nicht alle, seien unglaublich und würden wirklich gut betrieben, sagte Trump in Washington. Das Problem der Überfüllung der Lager könne gelöst werden, indem Migranten den USA fernblieben, statt illegal über die Grenze zu kommen. Die interne Aufsichtsbehörde des US-Heimatschutzministeriums hatte ein verheerendes Bild von Lagern gezeichnet, in denen Migranten nach dem illegalen Grenzübertritt aus Mexiko in die USA festgehalten werden.

Von dpa