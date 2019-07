Hernández stellt sich beim FC Bayern vor

München (dpa) - Rekordeinkauf Lucas Hernández hat sich mit ein paar ersten Sätzen in deutscher Sprache beim FC Bayern vorgestellt. «Servus. Ich bin Lucas. Ich bin glücklich, hier zu sein. Ich freue mich auf eine gute Saison mit dem FC Bayern. Also: Pack ma's!», sagte der 23 Jahre alte französische Fußball-Weltmeister bei seiner Präsentation in der Münchner Allianz Arena. Der Abwehrspieler kommt von Atletico Madrid und hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Nach einer Knie-Operation wartet Hernández aktuell noch auf «grünes Licht» der Ärzte, um ins Training mit dem Team einsteigen zu können.

Von dpa