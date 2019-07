Mutter und Tochter in München noch immer verschwunden

München (dpa) - Auch nach der Festnahme des Ehemannes wird weiter nach einer 41-jährigen Münchnerin und ihrer 16 Jahre alten Tochter gesucht. Rund eine Woche nach dem Verschwinden von Frau und Tochter war der Mann am Wochenende festgenommen worden. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor. Mutter und Tochter hatten sich am Samstag vor einer Woche auf den Weg in ein Einkaufszentrum gemacht - dann verlor sich ihre Spur.