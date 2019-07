FC Bayern feiert Kantersieg gegen Fenerbahçe Istanbul

München (dpa) - Der FC Bayern München hat sich vier Tage vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund in starker Form präsentiert. Der Fußball-Rekordmeister zog am Abend durch ein 6:1 gegen Fenerbahçe Istanbul in das Finale des Audi Cups ein. Die Bayern treffen bei dem Vorbereitungsturnier damit morgen Abend auf Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur. Die Engländer hatten Real Madrid 1:0 bezwungen.

Von dpa