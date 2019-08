Durchsuchung von Epstein-Anwesen

New York (dpa) - Bei Untersuchungen zum Tod von Jeffrey Epstein in einer New Yorker Gefängniszelle hat die US-Bundespolizei das Anwesen des Unternehmers auf den Amerikanischen Jungferninseln durchsucht. Laut US-Medien stellten die Beamten auf Epsteins Privatinsel Ermittlungen an. Weitere Details wurden nicht bekannt. Der in der US-Elite bestens vernetzte Geschäftsmann Epstein starb am Wochenende in einem New Yorker Gefängnis. Er soll sich umgebracht haben. Epstein war von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden, Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht zu haben.

Von dpa