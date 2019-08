Mehr als 300 Migranten in Griechenland angekommen

Athen (dpa) - In der Ägäis haben in den vergangenen 24 Stunden 322 Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln oder zum griechischen Festland übergesetzt. 64 Migranten wurden heute vor den Inseln Chios und Samothraki aufgegriffen, teilte die Küstenwache mit. Gestern waren 258 Migranten aus der Türkei gekommen. Einige Migranten kamen auf dem griechischen Festland an: Vor der griechischen Hafenstadt Alexandroupolis griff die griechische Küstenwache 42 Migranten auf.