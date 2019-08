Grünes Licht für «Matrix 4» mit Keanu Reeves und Lana Wachowski

Los Angeles (dpa) - Keine andere Rolle machte Keanu Reeves so berühmt wie Neo aus der dreiteiligen «Matrix»-Serie. Nun soll die futuristische Action-Reihe mit Reeves in der Hauptrolle fortgesetzt werden, wie die US-Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Variety» berichteten. Auch die Schauspielerin Carrie-Anne Moss ist in ihrer früheren Rolle als Trinity wieder an Bord. Lana Wachowski kehrt als Regisseurin, Autorin und Produzentin zurück. Die ersten drei Folgen hatten die Regie-Geschwister Lana und Lilly Wachowski inszeniert, die damals noch als die Brüder Andy und Larry bekannt waren.

Von dpa