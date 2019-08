Flammen in Brasilien: Macron will G7 in die Pflicht nehmen

Biarritz (dpa) - Angesichts des Flammeninfernos im brasilianischen Regenwald will Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron die Teilnehmer des G7-Gipfels in Biarritz in die Pflicht nehmen. «Das Amazonasgebiet ist unser Gemeingut», sagte Macron in einer Ansprache im französischen Fernsehen. Er hatte das Thema kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt. Die Feuer und Brandrodungen in Brasilien haben im Vergleich zum Vorjahr um 83 Prozent zugenommen. Experten zufolge legen meist Farmer die Feuer, um neue Weideflächen zu schaffen.