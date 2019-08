Ausgebüxtes Pferd verursacht Autobahnsperrung

Grünstadt (dpa) - Ein Pferd hat bei Grünstadt in Rheinland-Pfalz für eine Vollsperrung der A6 gesorgt. Mehrere Zeugen hatten am Mittag das galloppierende Pferd gemeldet. Es war vorher über eine Umzäunung gesprungen und davongelaufen. Eine Streife konnte den Ausreisser schließlich einfangen. Ein Foto zeigt einen Polizeibeamten, der das Pferd auf der Autobahn an einem am Halfter befestigten Seil hält. Die rund 50-minütige Sperrung der Autobahn führte zu Stau.

Von dpa