Übernachtungspreise auf Campingplätzen gestiegen

Wiesbaden (dpa) - Gäste auf deutschen Campingplätzen mussten während der Haupturlaubszeit im Sommer tiefer in die Tasche greifen. Im Juli legten die Übernachtungspreise um 2,4 Prozent gemessen am Vorjahresmonat zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat Juni zogen die Preise um 5,8 Prozent an. Das Geschäft auf Campingplätzen boomte zuletzt: Die Zahl der Übernachtungen stieg 2018 laut Angaben der Statistiker um 11,3 Prozent gemessen am Vorjahr auf 34,6 Millionen. Besonders beliebte Camping-Ziele seien die Nord- und Ostsee, sagte eine Sprecherin des Deutschen Camping-Clubs. Im Süden ziehe es viele Camper in die Alpen.

Von dpa