Mittlere Generation sieht Finanzlage gut wie lange nicht

Berlin (dpa) - Die 30- bis 59-Jährigen in Deutschland beurteilen ihre wirtschaftliche Lage nach einer Umfrage so gut wie lange nicht. 44 Prozent meinen, dass es in ihnen finanziell heute besser geht als vor fünf Jahren, nur 16 Prozent sprechen dagegen von einer Verschlechterung, wie eine Allensbach-Umfrage für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft ergab. Im Osten hat sich die Wahrnehmung demnach stärker verbessert als im Westen. Gleichzeitig stimmten die meisten Befragten der Aussage zu, dass Aggressivität, Zeitdruck, Egoismus und Fremdenfeindlichkeit in der Gesellschaft zunähmen.

