Chaos und Verletzte bei Trauer um Mugabe

Harare (dpa) - Nach der Aufbahrung des Leichnams von Simbabwes Ex-Präsident Robert Mugabe in einem Stadion in Harare ist es dort zu tumultartigen Szenen gekommen. Beobachter berichten von mehreren Verletzten, die auf Tragen abtransportiert worden seien. Der Nachrichtenkanal ZimLive zeigte per Twitter Videos von Menschen, die bewusstlos am Boden lagen. Der Tumult war ausgebrochen, als sich die Trauernden für eine letzte Ehrerweisung am Sarg des umstrittenen Langzeitherrschers einreihen wollten.

Von dpa