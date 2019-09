Maas: Bei Antisemitismus nicht wegschauen

Berlin (dpa) - Außenminister Heiko Maas hat zum Engagement gegen Antisemitismus aufgerufen. «Wir dürfen nicht wegschauen, wenn jemand beleidigt oder angegriffen wird - nur weil er als Jude erkennbar ist», sagte er laut vorab verbreitetem Redemanuskript bei der Verleihung des Shimon-Peres-Preises in Berlin. Der SPD-Politiker forderte, den Mund aufzumachen, «wenn antisemitische Klischees verbreitet werden: in der Kneipe, im Freundeskreis oder im Sportverein». Immer wieder werden Menschen in Deutschland Opfer antisemitischer Attacken.

Von dpa